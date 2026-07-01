Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj smatra da svi koji su učestvovali u blokadama iz reda profesora i asistenata moraju da odu sa Univerziteta.

"Oni su radili protiv države, što znači i protiv državnog Univerziteta. Umesto da neguju taj Univerzitet, oni su ga razarali. Oni su ga pretvarali u svinjac", kazao je Šešelj.

Smatra da je rektoru Vladanu Đokiću mesto u zatvoru.

"Rektor je na čelu te kolone. A kako vidite, još ga niko ne dira. Još nije otišao ni u zatvor", rekao je predsednik SRS za Informer TV.