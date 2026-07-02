Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj izjavio je da bi se kao predsednik Srbije striktno držao ustava.

"Ne dao Bog — ni vama, ni meni — da dođem u situaciju da ja zavodim red. A kad bih ja došao u tu situaciju? Ako bi pretila opasnost da rulja obori vlast, legalnu vlast. I kad vlada ne bi bila snažna dovoljno da se suprotstavi toj rulji. E onda bih ja kao predsednik upotrebio vojsku. Ne dao Bog da dođe do tog trenutka. I znate šta? Vojska nema pendreke. Nema motke, nema vodene topove. Vojska ima puške, mitraljeze, topove, tenkove i sve ostalo. Kažem, nekoliko puta sam ponovio — ne dao Bog ni vama, ni meni, da do toga dođe. Jer se mora ustavni poredak braniti svim sredstvima. I po Ustavu, i vojska mora da brani ustavni poredak, ali tek onda ako vlada nije u stanju da ga odbrani", kazao je Šešelj za Kurir TV u emisiji koju vodi Kruna Una Mitrović.