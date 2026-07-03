U Zeleno-levom frontu došlo je do javnih nesuglasica nakon različitih stavova pojedinih članova o podršci Studentskoj listi.

Polemika je usledila nakon što je narodni poslanik Rastislav Dinić saopštio da smatra da podršku ne bi trebalo nastavljati bez prethodnog razgovora i dogovora sa predstavnicima Studentske liste i postavljanja jasnih uslova za dalju saradnju.

Ubrzo stigao odgovor iz Predsedništva

Na Dinićevu izjavu reagovao je član Predsedništva ZLF Marko Vujačić, koji je naveo da Dinić iznosi lični stav, a ne zvaničnu politiku pokreta.

Kako je istakao, Predsedništvo ZLF podržava Studentsku listu i predložilo je da ta podrška bude trajna, kako bi se otklonile dileme u javnosti.

Novi odgovor iz redova ZLF

Na društvenim mrežama potom je objavljen odgovor užičkog odbornika Vladana Sinđića, koji je ocenio da ni Vujačić ne govori u ime celog pokreta.

Sinđić je naveo da je prethodna odluka Velikog veća važila samo za izbore koji bi bili održani u junu ili julu, te da odluka o trajnoj podršci, prema njegovim tvrdnjama, nije usvojena.

Reagovanja na društvenim mrežama

Polemiku je komentarisao i advokat Čedomir Kokanović, koji je na društvenim mrežama izneo kritike na račun Zeleno-levog fronta i ocenio da se pokret nalazi u ozbiljnoj unutrašnjoj krizi.

Javne razlike u stavovima pojedinih funkcionera otvorile su pitanje da li u Zeleno-levom frontu postoje različita mišljenja o daljoj političkoj strategiji i odnosu prema Studentskoj listi.

Poslednjih nedelja odnosi između dela opozicionih aktera i Studentske liste tema su brojnih političkih rasprava, a različiti stavovi o budućoj saradnji izazvali su polemike i unutar pojedinih opozicionih organizacija.