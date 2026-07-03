Najviši državni vrh Hrvatske još od prošle godine potresa "rafalni zemljotres" od kada se saznalo da je Srbija od Francuske kupila ove borbene avione naprednijeg standarda F4, dok je Hrvatskoj isporučeno 12 polovnih rafala starijeg standarda koji su plaćeni 999 miliona evra!



Međutim, čini se da je Hrvatska sada napravila opasan korak dalje ugrožavajući svoj odnos sa NATO saveznicom Francuskom, zbog odlične saradnje i prijateljstva ove zemlje upravo sa Srbijom, i tražeći saveznike u lažnoj državi Kosovo!

Hrvati nikako ne mogu da oproste ni sami sebi, ni Francuskoj, ali ni Srbiji nadmoć srpske vojne avijacije, pa su se tako rafali francuske proizvodnje izazvali produbljivanje unutrašnjeg sukoba hrvatskog predsednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, pisala su se zvanična protestna pisma Parizu, optuživala Srbija i njen šef države Aleksandar Vučić za sve grehe ovog sveta, ali se čini da je hrvatska opsesija srpskim rafalima u poslednje vreme otišla opasan korak dalje!

Naime, novi potres dogodio pre nekoliko dana kada je Francuska pozvala Hrvatsku vojsku da učestvuje na tradicionalnoj vojnoj paradi u Parizu, što je hrvatski predsednik Milanović decidirano odbio, a kao ključni razlog naveo to što "Francuska trguje sa Beogradom istom robom koju je prodala Zagrebu"!

Dok je Milanović odbijao poziv svog NATO saveznika, u Hrvatskoj kod Slunja odigravala se vojna vežba "Borbena moć 2026" na koju je hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić lično pozvao tzv. Kosovske bezbednosne snage (KBS)! Ovim je Hrvatska još jednom prekršila međunarodno pravo i Rezolucija SB UN 1244 koji zabranjuju tzv. Kosovu da ima vojsku, a da stvar bude gora pripadnici KBS-a su delovali u sklopu glavnog segmenta vežbe - združene ofanzivne operacije na poligonu "Eugen Kvaternik"!

(Kurir)