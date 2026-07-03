Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je skup koji je danas održan u Briselu, a na kojem su predstavljeni rezultati reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u EU, pravi format i da Srbija treba da nastavi da se bori na putu ka EU na takav način.

Brnabićeva je istakla da samo jaka Srbija može da ojača Evropsku uniju i istakla da Srbija ide težim putem prema EU, ali boljim, hrabrijim i svakako iskrenijim putem, koji je, kako je navela, bolji za Evropsku uniju i za građane Srbije.

"Danas smo u Briselu predstavili sve ono što je Srbija uradila i što će tek uraditi na svom evropskom putu. Nećemo samo planirati reforme, već ćemo ih i sprovoditi.

U 2026. smo usvojili čak 23 zakona koja su u direktnoj vezi sa EU integracijama. Što se tiče preporuka ODIHR-a za unapređenje izbornog procesa, od 25 preporuka, do danas smo sproveli 12 preporuka, a od sedam prioritetnih preporuka u potpunosti smo primenili čak četiri.

Ključna promena 2026. godine bila je ta što je na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića uspostavljen operativni tim za pristupanje EU, koji za cilj ima da se optimizuje proces pristupanja, bolje planira i da se odgovori na sve izazove sa kojima se Srbija susreće na putu ka EU.

Nastavljamo da predano radimo na svim reformama, ne zbog pukog ispunjavanja normi, već u prvom redu zbog naših građana.", poručila je Ana.