Svi vodeći ljudi blokaderskog pokreta su iz izdajničkih krugova, manipulišu mladim ljudima, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

- Osnovna podela blokadera je na plenumaše i zboraše. Ko su plenumaši? Komunisti. Titotisti. Zboraši su ljotićevci - kazao je Šešelj za TV Informer.

Ističe i da još nismo rešili problem razdvajanja sudova od tužilaštva.

- Tužilac nastupa u ime države, a sud sudi u ime naroda. To mora biti razdvojeno. Zato bi morali što pre u celoj Srbiji da odvojimo zgrade u kojima su sudovi i zgrade u kojima su tužilaštva - kazao je predsednik SRS.