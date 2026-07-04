Ministar odbrane Bratislav Gašić istakao je da je najviši interes otadžbine mir, a državni prioriteti zaštita suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti, kao i očuvanje bezbednosti Srbije i njenih građana.

- Mir je preduslov svakog napretka, a samo snažna država i sposobna vojska mogu biti pouzdan garant da će taj mir biti i sačuvan - rekao je ministar odbrane.

Gašić je na svečanosti naveo da se trajna snaga Srbije temelji na jedinstvu naroda, države i vojske i da je upravo to jedinstvo bilo glavni oslonac državne stabilnosti, pouzdano sredstvo odvraćanja i najčvršći garant odbrane naše otadžbine.

- Za narod koji je podneo velike žrtve kako bi stekao i sačuvao svoju slobodu, izgradio suverenu državu koja vodi nezavisnu i principijelnu politiku, jačanje kapaciteta i sposobnosti za odbranu jedno je od najvažnijih pitanja. Zato i ne čudi što je Dom Narodne skupštine i ove godine otvorio svoja vrata za svečanost povodom završetka usavršavanja slušalaca visokih studija bezbednosti i odbrane i generalštabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“. Upravo ovde, u najvišem predstavničkom domu građana Srbije, simbolično se potvrđuje neraskidiva povezanost naroda, države i Vojske Srbije - rekao je Gašić.

On je istakao da su pouke o jedinstvu, kao najboljem čuvaru slobode Srbije i danas podjednako aktuelne.

Naveo je da se u današnjem vremenu brzih i dubokih promena mir ne podrazumeva, već se čuva mudrom politikom, snažnim institucijama i sposobnom vojskom.

- Srbija dosledno ostaje privržena politici vojne neutralnosti. Istovremeno, spremna je da sarađuje s drugim državama u skladu sa sopstvenim interesima, doprinoseći jačanju globalne, regionalne i nacionalne bezbednosti - naglasio je ministar odbrane.