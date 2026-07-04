Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Briselu da Srbija, kada postane punopravna članica EU neće biti opterećenje za budžet EU, već će doprineti evropskoj ekonomiji.

- Nama treba pristup slobodnom tržištu, nama treba slobodno tržište kada su u pitanju kapital, roba i usluge. To je ono što nama treba. S druge strane, hoćemo da doprinesemo ekonomiji Evropske unije - rekao je Mali nakon izlaganja na skupu "Serbia's Reform Momentum: From Commitment to Delivery", na kojem su predstavljeni rezultati reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u EU.

Mali je istakao da je zato Srbija skoncentrisana na rast i razvoj, ulaganje u infrastrukturu - puteve, pruge, bolnice, škole i drugo.

- To je važno jer se na taj način ubrzano približavamo standardu koji je važan za Evropsku uniju - naveo je Mali. Na pitanje da li je Srbija bliža EU u odnosu na prethodnih pet godina, s obzirom na to da nije otvorila klaster 3, Mali je rekao da su evropske integracije dvosmerna ulica.