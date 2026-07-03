Korpus marinaca SAD od 1. oktobra uvodi primarnu vojnu specijalnost 0315 za izviđače. Nova struktura predviđa izviđački vod od 26 marinaca u pešadijskim bataljonima, kao i izviđačke timove u bataljonima lakog oklopnog izviđanja.

Reč je o promeni koja izviđanje i nadzor jasnije postavlja kao organsku sposobnost jedinice. Namera je da komandanti dobiju sopstvene kapacitete za prikupljanje podataka i podršku odlučivanju na taktičkom nivou.

Zašto izviđači postaju primarna specijalnost

Do sada je 0315 postojao kao dodatna, a ne primarna specijalnost. To znači da izviđačka uloga nije imala isti status kao mitraljesci ili minobacači. Prelazak na primarni MOS menja način popune, obuke i zadržavanja ljudstva.

Novi vodovi i timovi opremljeni su naprednom optikom, sredstvima veze i dronovima za izviđanje i nadzor. Zadatak im je da brzo prikupe upotrebljive podatke i proslede ih komandi.

U svakom timu nalazi se i Joint Fires Observer, zadužen za koordinaciju vazdušnih i artiljerijskih udara. Tako se izviđanje neposredno povezuje sa vatrenom podrškom.

Šta se menja u organizaciji jedinica

Izviđački vod od 26 ljudi unutar pešadijskog bataljona daje komandantu stalno dostupan element za osmatranje, proveru pravca kretanja i podršku manevru. Reč je o bliskoj podršci jedinici, a ne o dubinskom izviđanju.

Razlika u odnosu na izviđačke marince ostaje važna. Oni obično deluju na većoj udaljenosti ispred prednjeg kraja borbenog rasporeda, dok novi izviđači rade bliže pešadijskoj jedinici i neposredno podržavaju njen zadatak.

To u praksi znači da jedinica dobija sopstveni element za pronalaženje pravca, proveru pristupa i vraćanje podataka komandiru pre uvođenja glavnine u borbu.

Uvođenje izviđačkih timova i u bataljone lakog oklopnog izviđanja pokazuje da se sposobnost izviđanja širi i na druge manevarske jedinice. Dronovi, sredstva osmatranja i veza u tome imaju važnu ulogu.

Povezivanje izviđanja i vatrene podrške

Jedan od ključnih elemenata ove promene jeste veza između izviđanja i vatrene podrške. Ako svaki tim ima ljudstvo sposobno da koordiniše vazdušne i artiljerijske udare, podaci sa terena mogu brže da se pretvore u dejstvo.

Takav model traži pouzdanu vezu, dobru obuku i jasnu podelu zadataka. Istovremeno, komandantu daje sopstvene „oči i uši“ za brže donošenje odluka.

Pitanje obuke i daljeg razvoja

Uvođenje primarne specijalnosti otvara i pitanje standardizovane obuke. Već je razmatrano da izviđači pohađaju novi kurs kopnenog izviđanja kako bi dobili PMOS.

Ako 0315 postane stabilna karijerna staza, Korpus će lakše graditi i održavati ljudstvo sa veštinama osmatranja, kretanja, rada sa dronovima, prenosa podataka i navođenja vatre.