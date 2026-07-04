Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je juče, na uručivanju Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena porodici posthumno odlikovanog starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, da je Jovanović izgubio život časno obavljajući svoju dužnost u mirovnoj misiji u Libanu i da će njegovo ime biti upisano u istoriju Srbije.

- Porodico Jovanović, dragi Miloše, draga Milice, posebno draga Ana, uvažena gospođo Margarita Robles Fernandez, mi danas dodeljujemo odlikovanje vašem i našem Mikiju, Milovanu Jovanoviću, slobodan sam da kažem istinskom srpskom junaku, uvek odvažnom, hrabrom, pristojnom čoveku, divnom roditelju Miloša i Anastasije, dobrom suprugu, i šta god da kažete u ovakvom trenutku, sve je višak i sve je nedovoljno - rekao je Vučić u Predsedništvu Srbije.

Predsednik Vučić je zahvalio ministarki odbrane Španije Margariti Robles Fernandez, koja je supruzi Jovanovića uručila Krst za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije, što je došla u Srbiju zajedno sa 11 pripadnika španske vojske koji su zajedno sa Milovanom bili u bazi „Migel de Servantes“ u Libanu .

- Veliko hvala španskim vojnicima, veliko hvala srpskim vojnicima. Nemamo mi šta od toga što bismo obaveštavali ljude u našim zemljama sa koje strane su stigle granate u bazu „Migel de Servantes“, ali moramo da kažemo da je Milovan bio na časnom zadatku, da časniji ne može biti, da ga je obavljao ponosito, hrabro i dostojanstveno. „Za slobodu, kao i za čast, čovek može i mora staviti život na kocku“, napisao je veliki Servantes. Dragi moj Srbine Milovane, čestiti podoficiru Jovanoviću, za mir i slobodu ti si uradio više od svih nas - istakao je Vučić.

Dodao je da je Jovanović uradio ono što je mogao i morao i ono za šta se čitav život spremao.

- A morao si ono na šta te obavezala vojnička čast i zakletva data Srbiji. Ti si odabrao da možeš i moraš, vođen istom idejom o moralu i Srbiji koju su u svojim srcima nosili naši mladi kaplari, njih 1.300. Mogao si i morao si, baš kao i Obilić, da staviš tuđe živote ispred svog - rekao je Vučić.

Fernandez uručila odlikovanje supruzi posthumno odlikovanog Jovanovića

Ministarka odbrane Kraljevine Španije Margarita Robles Fernandez uručila je juče Krst za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije supruzi posthumno odlikovanog starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je, časno obavljajući svoju dužnost, izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Fernandez je odlikovanje supruzi Jovanovića, Ani Jovanović uručila u Predsedništvu Srbije, nakon sastanka s predsednikom Aleksandrom Vučićem.