Blokader Miralem Crnčević, koji je došao na vrata majke Krsta Janjuševića i uputio monstruozne pretnje, identifikovan je i priznao je sve u policiji

Blokaderi su ogrezli u svojoj mržnji, nastavili su sa „starom metodom odlaska na kućni prag neistomišljenicima“.

Nakon što su blokaderi iz Priboja došli ispred kuće majke Krsta Janjuševića, direktora JP „Srbijašume“ i vikali da treba „njenog sina ubiti“, Janjušević se odmah zaputio tamo.

Objavio je fotografiju s majkom uz emotivne reči.

„Hvala ti na beskrajnoj podršci i molitvama u tišini. Jedna je majka!“, napisao je Janjušević.

Inače, Blokader Miralem Crnčević, koji je došao na vrata majke Krsta Janjuševića i uputio monstruozne pretnje, identifikovan je i priznao je sve u policiji!

Crnčević, poznat kao veliki ljubitelj milogoraca, prešao je svaku granicu i uznemirio jednu stariju ženu, koja nema veze sa politikom.

Pre nego što je otišao u Priboj, Janjušević je istakao da mu je majka celu noć provela potresena u strahu i da dolazi lično da mu Crnčević kaže sve u lice.

- Dolazim u Priboj, ništa ne pretim, nikakvih pretnji, samo ću vam biti na raspolaganju da meni kažete i vi, gospodine Crnčeviću, kako ćete me ubiti, a i ovi drugi blokaderi da mi objasne, u potpuno normalnom razgovoru, zašto su dobacivali mojoj majci i zašto ona ima bilo kakve veze s ovim. Još jednom, s obzirom na to da je direktnu pretnju uradio izvesni Miralem Crnčević, pozivam sve prijatelje da slučajno ovo ne povežu s bilo kakvom međunacionalnom pričom, zato što to nema nikakve veze sa tim, to je samo jedna poremećena blokaderska budala koje ima u svim nacijama. Tako da neću ovo da neko povezuje ili slučajno da neko ovo uzme i zloupotrebi za bilo kakve međunacionalne priče - istakao je Janjušević.

Janjušević je dodao da s Bošnjacima u Priboju ima savršene odnose.

- Ja sa braćom Bošnjacima u Priboju imam savršene odnose, tako da su ovo pojedinci ispranih mozgova, prepuni mržnje, kojima ništa nije sveto. Vidimo se u Priboju, družićemo se narednih dana, razgovaraćemo. Deponija će biti rešena prvo kroz pronalaženje načina da se otpad deponuje na druge sanitarne deponije i moraće i fizički da se potpuno ukloni, kako iz ekoloških razloga tako i zbog projekta Bistrica 2 - naglasio je Janjušević.