Stefan Cekić je sinoć pobedio u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" i osvojio vrednu nagradu.

Njemu su voditelji uručili staklenu statuu, kao i ček od 30.000 evra.

Na pitanje na šta će potrošiti nagradu Stefan je uzbuđeno rekao:

- Ništa nisam planirao, nisam ni očekivao ovo, ne znam na šta ću potrošiti nagradu.

- Savetovao bih ga da uloži u karijeru - rekao je Dragomir Despić Desingerica koji mu je bio mentor.

Desingerica imao osećaj da će njegov kandidat pobediti

Pred početak finala Desingerica nam je rekao da je uveren da će njegov kandidat pobediti.

- Nadam se da će pobedu odneti moj kandidat. Već sam 88% ubeđen u to, ali videćemo, jer tu nema pravila. Pozvali smo ceo grad za glasanje - rekao je Desingerica.

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