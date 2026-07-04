Potražnja za kućama na selu ne jenjava, a u Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija" osvanuo je novi oglas koji je privukao pažnju onih koji traže prostrano imanje u mirnom kraju.

Jovan je oglasio na prodaju kuću u selu Jamena, u opštini Šid, u Sremu.

Kuća ima 85 kvadratnih metara, a uz nju se prodaju i pomoćni objekti, što budućim vlasnicima pruža dodatni prostor za ostavu, radionicu ili poljoprivredne potrebe.

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Veliki plac od 18 ari

Nekretnina se nalazi na placu površine 18 ari, što pruža dovoljno prostora za uređenje dvorišta, bašte, voćnjaka ili drugih sadržaja, u zavisnosti od potreba budućih vlasnika.

Jamena je mirno sremsko selo, poznato po prirodi i blizini granice sa Hrvatskom, pa ovakva imanja često privlače kupce koji žele da pobegnu od gradske gužve ili investiraju u nekretninu na selu.

Vlasnik je za ovu nekretninu odredio cenu od 25.000 evra.