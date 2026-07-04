Potražnja za kućama na selu ne jenjava, a u Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija" osvanuo je novi oglas koji je privukao pažnju onih koji traže prostrano imanje u mirnom kraju.

Jovan je oglasio na prodaju kuću u selu Jamena, u opštini Šid, u Sremu.

Kuća ima 85 kvadratnih metara, a uz nju se prodaju i pomoćni objekti, što budućim vlasnicima pruža dodatni prostor za ostavu, radionicu ili poljoprivredne potrebe.

Veliki plac od 18 ari

Nekretnina se nalazi na placu površine 18 ari, što pruža dovoljno prostora za uređenje dvorišta, bašte, voćnjaka ili drugih sadržaja, u zavisnosti od potreba budućih vlasnika.

Jamena je mirno sremsko selo, poznato po prirodi i blizini granice sa Hrvatskom, pa ovakva imanja često privlače kupce koji žele da pobegnu od gradske gužve ili investiraju u nekretninu na selu.

Vlasnik je za ovu nekretninu odredio cenu od 25.000 evra.