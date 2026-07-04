Obilazak radova planiran je za 10 časova.

Ukupna dužina brze saobraćajnice IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Srpska Crnja) je 185,5 kilometara, a projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat.

Ukupna površina obuhvata prostornog plana je veća od 11.000 hektara i podeljena je na dva sektora i osam deonica.

Okvirni komercijalni Ugovor potpisan je sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt za pet deonica u dužini od 94,2 km od Bačkog Brega, preko Sombora, Kljajićeva, Sivca, Crvenke, Kule, Vrbasa do Srbobrana, Potpisan je i Ugovor o projektovanju i izvođenju radova za prvih 23 kilometra ove saobraćajnice.

Navedeni ugovori potpisani su 18. marta ove godine u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, navode iz Koridora Srbije.

Na predmetnim deonicama brze saobraćajnice planirana je izgradnja 11 petlji, 32 mosta, 34 nadvožnjaka, 12 propusta. Takođe, planirana je izgradnja i tri površinske kružne raskrsnice.

Na Deonici 1 (GP Bački Breg- Sombor) trenutno se izvode radovi na skidanju humusa, iskopu materijala na lokacijama gde su predviđeni useci, uređenje podtla, radovi na izradi nasipa, kao i radovi na izradi sloja posteljice.

Realizacijom projekta izgradnje predmetne saobraćajnice, saobraćajno-geografski položaj grada Sombora i grada Kikinde, opština Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja i Novog Bečeja, biće unapređeni u značajnoj meri, što će usloviti njihov brži i efikasniji razvoj.

Područja koja prirodno gravitiraju novoj saobraćajnici su i opštine Apatin, Odžaci, Bačka Palanka, Ada i Nova Crnja.

Izgradnja brze saobraćajnice pozitivno će uticati na međusobnu saobraćajnu povezanost opština i regionalnih centara AP Vojvodine, ali i na bolju povezanost zapadnobačkog i severnobanatskog okruga sa auto-putem E75, a time i sa Novim Sadom, Beogradom i ostalim delovima Srbije.

Izgradnjom ove saobraćajnice ostvariće se kraća veza AP Vojvodine sa Mađarskom (granični prelaz Bački Breg) i Rumunijom (granični prelaz Srpska Crnja) što u širem smislu predstavlja i značajnu povezanost čitavog područja u međunarodnom smislu.