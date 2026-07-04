Kako je rekao u intervjuu za nedeljnik Kompas, pitanje predsedničkog kandidata zasad nije bilo tema unutar stranke.

- O kandidatima nismo razgovarali niti razmišljamo u tom pravcu. Naš kandidat biće osoba koja zaslužuje tu kandidaturu, koja može da pobedi na izborima i dobije poverenje građana, bez obzira na to da li je član neke stranke ili nije, kao i da li je muškarac ili žena. Najvažnije je da je kvalitetan, odgovoran i dostojan funkcije predsednika Republike - rekao je Vučević.

Govoreći o izborima, istakao je da je izvesno da građane očekuje izlazak na birališta, ali da još nije poznato da li će predsednički i parlamentarni izbori biti održani istovremeno.

- Nesporno je da nas čekaju parlamentarni i predsednički izbori. Ne znam da li će biti zajedno ili odvojeno, ali ako predsednik Republike najavljuje da će za nekoliko nedelja podneti ostavku, to znači da će uslediti i predsednički izbori - naveo je Vučević.

Dodao je da očekuje da izbori budu održani tokom jeseni.

- Ako predsednik poručuje blokaderima da će uskoro imati priliku da izađu na izbore, verujem da govori o parlamentarnim izborima. Mislim da nas u septembru, oktobru ili novembru očekuje izlazak na birališta, kada će građani birati novi saziv Skupštine, ali i predsednika Republike - rekao je on.

Vučević je ocenio i da će predstojeći izbori biti najizazovniji za SNS od dolaska stranke na vlast 2012. godine.

- Nadam se da ćemo nastupiti zajedno s predsednikom Vučićem i da ćemo biti jedinstven tim. Mi ga vidimo kao nosioca liste SNS. Da li će postojati šira politička koalicija, ostaje da se vidi i biće predmet budućih razgovora. Ne mislim da smo bez šansi, ali isto tako ne verujem da je pobeda unapred sigurna. Na izborima niko nema zagarantovane glasove - poručio je Vučević.