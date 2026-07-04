OVAN

POSAO: Prilično ste uporni da započnete poslovnu saradnju sa strancima. Imate redovnu komunikaciju, čak ste i nestrpljivi. Međutim, druga strana još uvek ne potvrđuje saradnju.

LJUBAV: Vi ste u potpunosti zadovoljni vezom i sigurni u svoj izbor. Voljena osoba se lagano opušte i još uvek ima neke manje nedoumice u vezi vašeg odnosa.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Jedino što može da se desi je da se pojave hronični zdravstveni problemi na koje ste već navikli i zbog kojih se više ni ne uzbuđujete.

BIK

POSAO: Čak ni vama nije jasno šta tačno želite da postignete. Imate neku generalnu viziju, ali nedostaju detalji koji treba da konkretno determinišu poslovni plan.

LJUBAV: Emocije su vam proradile. Dopada vam se osoba sa kojom želite da ostvarite ozbiljnu vezu. Problem je što iako je slobodna, simpatija ima osobu koja joj se dopada.

ZDRAVLJE: Potrebno je da povedete računa šta unosite u organizam jer je moguća negativna reakcija. To se odnosi na unos hrane, alkohola, lekova, sredstava zavisnosti...

BLIZANCI

POSAO: Niste zadovoljni situacijom na poslu. Uporno pokušavate da držite situaciju pod kontrolom, ali izgleda kao da nemate nikakvog uticaja. Prilično ste frustrirani.

LJUBAV: Postoji osoba koja vam se dopada. Trudite se da imate redovnu komunikaciju i da dobijete šti više informacija o drugoj osobi. Za sada još uvek ne spominjete otvoreno vezu.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje. Potrebno je da povedete računa o urogenitalnom traktu. U slučaju bilo kakvih simptoma najbolje je da odmah potražite pomoć stručnjaka.

RAK

POSAO: Zahvatila vas je monotonija. Imate utisak da ste na poslu ušli u šablon koji vam je dosadio. Uvodite nove stvari, menjate planove, način rada, novu tehnologiju...

LJUBAV: Jasno vam je da je bračni partner totalno nezainteresovan za vas. Jako vam je bitno da očuvate porodicu pa prelazite preko svega radi postizanja cilja. Žrtva je uzaludna.

ZDRAVLJE: Mogući su isti ili slični problemi vezani za pritisak i cirkulaciju. Čuvajte se hladnoće.Možete imati utisak da vam je hladno ili zbog hladnoće mogu nastati problemi.

LAV

POSAO: Posao je u fazi stagnacije. Uporno pokušavate da pokrente razne stvari, ali jednostavno nema nikakvog pomaka. Prilično ste frustrirani jer vam ništa ne ide od ruke.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom je zadovoljavajući. Smatrate da imate odličnu osnovu, da sta i dalje jako vezani jedno za drugo i da niko ne može da naruši ovaj odnos.

ZDRAVLJE: Skloni ste hroničnim problemima koji vas inače muče u ovom periodu. Oni su prvenstveno vezani za bolove u kostima, naročito leđima i lošu cirkulaciju.

DEVICA

POSAO: Komunikacija vam je jača strana. Na poslovnim sastancima briljirate i uspevate da postignete poslovni sporazum. Na taj način obezbeđujete sem posla i stabilnu zaradu.

LJUBAV: Imate potrebu za samoćom. Niste raspoloženi za viđanje sa partnerom. Druga strana prihvata vaše odbijanje jer ste već više puta prolazili kroz ovakve faze.

ZDRAVLJE: Muče vas isključivo hronični problemi koji su vezani za nestabilan pritisak, bolove u kostima i lošu cirkulaciju. Znate tačno na koji način treba da reagujete.

VAGA

POSAO: Vodite tajnu poslovnu komunikaciju sa saradnicima iz inostranstva. Očekujete ogroman poslovni uspeh. Za sada sve planove držite u tajnosti i strpljivo očekujete rezultate.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom je zadovoljavajući. Srećni ste što je i dalje prisutna ljubav. Imate naglašenu potrebu za komunikacijom sa partnerom. Uživate u strasti.

ZDRAVLJE: Potrebno je da povedete računa o zdravlju. Skloni ste infekcijama, a najosetljiviji su disajni organi i genitalije. Mogući su i problemi sa alergijama i hormonima.

ŠKORPIJA

POSAO: Oblast posla je generalno blokirana i vi tu zaista ništa ne možete da uradite. Jedina oblast gde se sve razvija kako treba je vezana za saradnju sa inostranim saradnicima.

LJUBAV: Održavate redovnu komunikaciju sa simpatijom. Za sada, nijedno od vas dvoje nije spremno da otvoreno progovori o emocijama i spomene vezu. Čekate pravi trenutak.

ZDRAVLJE: Pripazite na ishranu. Ukoliko imate kamenje u žuči ili pesak u bubrezima određena hrana može da iziritira organizam i da vam prouzrokuje bol.

STRELAC

POSAO: Krijete na poslu da planirate da započnete privatni biznis. Više ste fokusirani na tu oblast nego na regularan posao. Nemate još uvek jasnu viziju kako će biznis da se odvija.

LJUBAV: Očekuje vas novo i zanimljivo poznanstvo. Druga strana je prilično opuštena, zanimljiva, energična, duhovita. Osećate se jako dobro u njenoj blizini.

ZDRAVLJE: Genitalije su osetljive. Skloni ste infekcijama. U slučaju intime najbolje je da koristite zaštitu. Sem toga, mogući su problemi sa disajnim organima.

JARAC

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Imate jako puno obaveza, ali ste odlično organizovani, vredni tako da sve odrađujete na vreme. Odnos sa kolegama je odličan.

LJUBAV: Zainteresovani ste za tajnu vezu. Stalno razmišljate o simpatiji. Problem je što niste sigurni da li druga strana želi da uđe u tajnu vezu. Svesni ste da joj je to ozbiljna kočnica.

ZDRAVLJE: Zdravstvena situacija je standardna. Nema novih zdravstvenih problema. Mogu samo da se pojave hronični problemi ili problemi koji su bili prisutni u prethodnom periodu.

VODOLIJA

POSAO: Jako ste energični i vredni. Završavate neke zaostale poslovne obaveze, jer želite konačno da ih skinete sa dnevnog reda i da u novu godinu uđete poslovno rasterećeni.

LJUBAV: Uživate u odnosu sa bračnim partnerom. Imate odličnu komunikaciju i slično mišljenje oko mnogih stvari. Smatrate da je vaš brak čvrst i da će trajati večno.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Osećate se dobro. Manje probleme mogu da naprave samo hronični problemi na koje se navikli i zbog kojih se više ne uzbuđujete.

RIBE

POSAO: Jako ste vredni i ambiciozni. Brzo razmišljate. Misli su vam jasne i pragmatične. Ne treba vam puno vremena da donosete poslovnu odluku. Poslovna situacija je stabilna.

LJUBAV: Uživate u odnosu sa bračnim partnerom. Svesni ste da ste jako emotivni i ranjivi i zbog toga vam prija stabilnost partnera i njegov racionalni način sagledavanja stvari.

ZDRAVLJE: Poželjno je da povedete računa o zdravlju, naročito o ishrani i upotrebi lekova. Nemojte sami sebi davati terapiju ili je krišom menjati bez konsultacije sa lekarom.