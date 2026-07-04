Uoči obraćanja, Tramp je na društvenim mrežama objavio video-snimak na kojem je prikazan pozlaćeni Maunt Rašmor sa njegovim likom uklesanim pored nekadašnjeg američkog predsednika Abrahama Linkolna, preneo je ABC.

Video-snimak je objavljen nakon što su predstavnici Bele kuće prethodno nagovestili da bi Tramp mogao da bude "dodat" nacionalnom spomeniku na kojem se nalaze likovi bivših američkih predsednika Džordža Vašingtona, Tomasa Džefersona, Teodora Ruzvelta i Abrahama Linkolna.

U svom govoru, Tramp je istakao značaj godišnjice američke nezavisnosti, navodeći da su Sjedinjene Američke Države učinile više dobra za svet nego bilo koja druga država.

"Rođenje i opstanak američke nacije pod Bogom je, jednostavno, najbolja i najneverovatnija stvar koja se ikada dogodila na ovoj planeti ljudskim rukama. Ikada. Nijedna druga zemlja nije učinila više dobra za ovaj svet od Sjedinjenih Američkih Država", rekao je on, preneo je NBC.

Tokom obraćanja, Tramp je komunizam nazvao "smrtonosnom pretnjom američkoj slobodi", "neprijateljem Ustava" i "neprijateljem" američkih osnivačkih vrednosti. On je poručio da će građani SAD "pobediti komunizam" i pozvao je republikance da na predstojećim izborima zadrže političku većinu.

Predsednik je više puta govorio o američkom identitetu, slobodi i nacionalnom jedinstvu, ocenjujući da su poslednjih godina postojali pokušaji da se Amerikanci udalje od svoje istorije i tradicije.

"Nikada ne smemo da zaboravimo da američka sloboda nije trajala 250 godina samo zbog reči na papiru. Sloboda je ovde prevladala zbog kulture i karaktera ljudi koji su je proglasili, branili i očuvali. Ne morate da budete rođeni ovde, ali morate voleti ono što smo izgradili, morate voleti našu zemlju", rekao je Tramp. Pred kraj govora, kratko se osvrnuo i na Iran, navodeći da ta zemlja želi postizanje sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Oni umiru od želje da se dogovore. Toliko žele da se dogovore. Dali smo mu (poginulom iranskom vođi, ajatolahu Aliju Hamneiju) nedelju dana odmora za sahranu, jer smo fini", rekao je američki predsednik.

Tramp je govor završio nakon približno 30 minuta, poručivši da ova 250-godišnjica predstavlja početak "zlatnog doba Amerike".

Pre njegovog dolaska, predsednički avion "Air Force One" izveo je prelet iznad Maunt Rašmora.

Svečanosti su uključivale nastupe vojnih orkestara i odavanje počasti pripadnicima oružanih snaga, a potom je usledio vatromet, koji je, prema podacima Službe nacionalnih parkova, prvi na tom nacionalnom spomeniku posle više godina.

Trampova poseta Južnoj Dakoti prethodi centralnoj proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu, gde je za subotu uveče po lokalnom vremenu zakazan događaj "Pozdrav Americi 250. godišnjice i vatromet", gde će se Tramp obratiti javnosti, nakon čega je planiran veliki vatromet na Nacionalnom trgu.