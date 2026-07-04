"Svakog dana Zelenski se sve više prikazuje kao terorista i čovek koji je potpuno van kontrole. Teroristički napadi u srcu Evrope i udari dronovima na sve strane. Poslednji je bio na pijacu u Zaporoškoj oblasti. Ponavljam, na pijacu... Zar to nije ratni zločin? Gde je negodovanje tih budala u Briselu i njihovih pristalica, glavnih medija? Svi ćute", napisao je on na društvenim mrežama.

Novinar je dodao da je finansijska i vojna podrška Zapada stvorila pogrešnu predstavu o nekažnjivosti Kijeva.

"Zelenski, koristeći naš novac i oružje, može da radi šta god hoće i svi ćute. Slobodni i pošteni mediji govorili bi danas o njemu kao što su svojevremeno o Bin Ladenu", rekao je novinar.