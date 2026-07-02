Pšidač je, nakon razgovora sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubiom rekao da rotacija američke oklopne brigade u Poljskoj, koja je obustavljena, neće biti nastavljena, prenosi agencija PAP.

On je kazao da je Rubio, tokom razgovora koji je trajao oko sat vremena, rekao da je "apsolutno za" promenu prirode prisustva američkih oružanih snaga na poljskoj teritoriji, sa rotacionog na stalno.

Dodao je da će konačni oblik prisustva američkih trupa u Poljskoj biti rezultat šire strategije na kojoj Pentagon trenutno radi.

Pšidač je kazao da je Rubio tokom razgovora rekao da politička odluka Bele kuće proizilazi iz američke strategije prisustva u Evropi, ali i da predstavlja rezultat dobrih poljsko-američkih odnosa, koji su "zasnovani uglavnom na direktnim ličnim odnosima" između američkog i poljskog predsednika, Donalda Trampa i Karola Navrockog.

Rubio je takođe rekao, kako je preneo Pšidač, da je Poljska "uzorni saveznik" koji izdvaja "odgovarajući udeo Bruto domaćeg proizvoda" za naoružanje i ulaganje u odbrambenu opremu i tehnologije.

Pšidač je dodao da će SAD najverovatnije poslati 5.000 vojnika u Poljsku umesto suspendovane rotacione oklopne brigade od 4.000 vojnika, kao i da će to biti "potpuno novi koncept američkog prisustva".

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