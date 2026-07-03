Odluka Rusije, odnosno njenog lidera Vladimira Putina, da pokrene sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu koštala je zemlju oko 450.000 života, prema novoj studiji koja procenjuje da je ukupan broj stradalih u ratu premašio 2 miliona.

U istraživanju Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) procenjuje se da je Rusija do sada pretrpela 1,4 miliona žrtava, što uključuje poginule, ranjene i nestale vojnike. To je zapanjujuća brojka koja predstavlja približno 1 odsto ukupnog stanovništva zemlje, prenosi CNN.

Rusija trenutno nije u stanju da regrutuje nove vojnike istom brzinom kojom ih gubi

Gubici nisu ravnomerno raspoređeni po ruskim regionima, već su siromašnija područja i etničke manjine pretrpele znatno veće stope žrtava. Priče o gotovo potpuno nestalom muškom stanovništvu u malim, udaljenim selima sve češće se pojavljuju u ruskim opozicionim medijima. Prema novoj studiji, Rusija trenutno nije u stanju da regrutuje nove vojnike istom brzinom kojom ih gubi.

"Ove stope su zapanjujuće", rekli su autori studije Set Dž. Džouns i Rajli Mekejb.

- Ruski gubici u Ukrajini više su od četiri puta veći od svih američkih žrtava u svim ratovima zajedno od Drugog svetskog rata i više od devet puta veći od svih sovjetskih i ruskih žrtava u svim ratovima zajedno od Drugog svetskog rata - dodali su.

Ni Rusija ni Ukrajina ne objavljuju zvanične podatke o žrtvama

Istovremeno, procenjuje se da je Ukrajina pretrpela između 525.000 i 625.000 žrtava, uključujući između 125.000 i 150.000 poginulih.

Ni Rusija ni Ukrajina ne objavljuju zvanične podatke o žrtvama, a najnovije procene CSIS-a uglavnom su u skladu sa zapadnim procenama.

Džouns i Mekejb navode da, kada je reč o žrtvama, rat postaje mnogo skuplji za Rusiju nego za Ukrajinu. Oni ističu da je stopa žrtava verovatno porasla na skoro osam prema jedan u prvoj polovini ove godine, što znači da na svakog poginulog, ranjenog ili nestalog ukrajinskog vojnika dolazi osam ruskih žrtava, prenosi CNN.

Tokom većeg dela rata taj odnos kretao se između dve i tri ruske žrtve na jednu ukrajinsku. Džouns i Mekejb objašnjavaju da je nedavni porast posledica napretka Kijeva u programu dronova, posebno njegove sposobnosti da značajno proširi "zonu ubijanja" - područje oko linije fronta koje je toliko zasićeno dronovima da je ulazak ruskih snaga u tu zonu gotovo nemoguć.

Nadmašena bitka za Staljingrad

- Ukrajinska strategija dubinske odbrane bila je efikasna u ubijanju i ranjavanju ruskih vojnika, kao i u ograničavanju ruskih manevara - naveli su autori.

Međutim, ističu da postoje i drugi razlozi zbog kojih Rusija trpi toliko velike gubitke, uključujući "rusku strategiju iscrpljivanja, neuspeh u efikasnom vođenju kombinovanog i združenog ratovanja, lošu taktiku i obuku, korupciju i nizak moral".

Ipak, bez obzira na razloge, podaci pružaju zastrašujuću sliku - sa ukupno oko 2 miliona žrtava, rat u Ukrajini sada je verovatno nadmašio Bitku za Staljingrad, koja se smatra najkrvavijom bitkom u istoriji, sa procenjenih između 1,7 i 2 miliona poginulih, ranjenih i zarobljenih vojnika i civila.

(Jutarnji list)