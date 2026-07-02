Ministarstvo odbrane objavilo je ekskluzivne snimke sa vojne vežbe i bojevih gađanja na poligonu "Pasuljanske livade", nakon velikog interesovanja javnosti za prikaz sposobnosti modernizovanih i novo uvedenih borbenih sistema Vojske Srbije.

Na objavljenim snimcima mogu se videti pripreme i realizacija gađanja, kao i upotreba savremenog naoružanja koje je prvi put predstavljeno široj javnosti.

Posebnu pažnju privuklo je dejstvo borbenog drona kratkog dometa Lanius-X, koji koristi veštačku inteligenciju i zahvaljujući optičkim i laserskim senzorima može da leti i u zatvorenim prostorima bez GPS signala. Reč je o jednom od tehnološki najnaprednijih sistema namenjenih specijalnim operacijama i borbi u urbanim sredinama.

Pored toga, prikazano je i dejstvo višecevnog samohodnog lansera raketa 122 mm RM-70 "Vampir", novog sredstva u naoružanju Vojske Srbije, koje dodatno povećava vatrenu moć raketnih artiljerijskih jedinica.

U vežbi i bojevim gađanjima učestvovalo je više od 1.000 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, uz angažovanje oko 130 borbenih sredstava i sistema.

Nosilac planiranja i realizacije bila je Prva brigada Kopnene vojske, dok su u aktivnosti učestvovale jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, kao i druge jedinice Vojske Srbije, u saradnji sa Tehničkim opitnim centrom i Vojnotehničkim institutom.