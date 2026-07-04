Postoјe osnovi sumnje da јe 14. 6.1999. godine u mestu Sofaliјa, Priština, na Kosovu i Metohiji u saizvršilaštvu sa nekoliko pripadnika OVK, hladnim i vatrenim oružјem, na svirep i podmukao način lišio života civile srpske nacionalnosti, bračni par Stanisavljević Vladimira i Persu.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega јe, uz krivičnu priјavu, sproveden Јavnom tužilaštvu za ratne zločine i koјem јe pred Višim sudom u Beogradu - Odeljenjem za ratne zločine, određen pritvor do 30 dana.