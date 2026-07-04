Premijer Crne Gore Milojko Spajić u poslednje vreme sve otvorenije pokazuje svoje antisrpske stavove, a najnovija otkrića dodatno su podgrejala tvrdnje da je postao „bivši Srbin“.

Naime, otkriveno je da je Spajić pre samo sedam godina dobio pasoš Republike Srbije, što pokazuje da mu je tada Srbija bila više nego prihvatljiva.

Međutim, kada je došao trenutak da se kandiduje za predsednika Crne Gore, Spajić se odrekao i srpskog pasoša i državljanstva.

Na to je ukazao glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević tokom emisije „Kolegijum“.

- Jesi li, Milojko Spajiću, imao srpski pasoš? Kako si ga dobio? Jesi li bio upisan u knjigu državljana Republike Srbije i na koji način? Jesi li imao stan u Beogradu na vodi na svoje ime ili na ime članova svoje porodice? Imaš li ga i danas? Kako si molio i tražio da te izbrišu iz knjige državljana i da ti ponište pasoš? Kako si tražio da se, kada su vlasti iz Crne Gore postavljale pitanja, odgovori da nikada nisi bio državljanin Srbije, iako si to bio? Ti si prvi koji se upisao među neoustaše. Da ne kažem ustaše, a ne bih mnogo pogrešio. Sram te bilo, Milojko Spajiću. I tebe i sve vas. Ološi jedni. Vi se pozivate na kralja Nikolu - rekao je Vučićević.

Nakon ovih tvrdnji nameće se pitanje da li će Spajić, kada jednog dana ode s vlasti, ponovo pokucati na vrata Srbije i tražiti državljanstvo države koje se odrekao zarad političke karijere.

Podsetimo, nakon što je novinaru i autoru emisije „Načisto” na Televiziji Vijesti Petru Komneniću zabranjen ulazak u Srbiju, što se u političkim krugovima tumači kao prva konkretna posledica najavljenih recipročnih mera Beograda nakon odluke crnogorskih vlasti da urednika i vlasnika Informera Dragana J. Vučićevića proglase nepoželjnim u Crnoj Gori, Spajić je reagovao je skandaloznim saopštenjem udario na našu zemlju.

- Ne možemo govoriti o reciprocitetu niti u istu ravan stavljati novinarski pristup gospodina Komnenića i gospodina Vučićevića. Samim tim, teško je meru kojom je Srbija reagovala na zabranu ulaska glavnom i odgovornom uredniku Informera u Crnu Goru smatrati recipročnom. Dragan J. Vučićević svojim javnim nastupima i sadržajem koji plasira kontinuirano vređa Crnu Goru, njene građane i državne funkcionere. Takav način komunikacije nije u skladu s osnovnim profesionalnim standardima novinarstva - saopštio je Spajić.

Jedan od lidera Srba u Crnoj Gori Milan Knežević istakao je da posle ovakve Spajićeve izjave više niko nema dilemu da je on lično donosilac odluke o zabrani ulaska Vučićevića u Crnu Goru.

- Nakon njegove izjave više niko nema dilemu da je Milojko Spajić u stvari donosilac ove odluke, jer je on i predsednik Vijeća za nacionalnu bezbednost i bez njega se ova odluka nije mogla doneti. Tako da je Milojko Spajić samo potvrdio ono što smo svi znali - da on stoji iza ukidanja srpskih televizija i iza zabrane ulaska na teritoriju Crne Gore novinarima iz Srbije - naglasio je Knežević, i ocenio da Spajić sve svesno radi.

Treba da razlikujemo Spajića od naroda u Crnoj Gori

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je da bi trebalo da se napravi razlika između naroda u Crnoj Gori i rukovodstva te države i da to ne bi trebalo da se poistovećuje, ističući da je crnogorski premijer Milojko Spajić pokazao svoje lice i politiku.

Komentarišući to što je Crna Gora zabranila uredniku i direktoru Informera Draganu Vučićeviću da uđe u tu zemlju, Vučević je rekao da nijedna država to ne bi trebalo da radi jer joj se ne sviđa uređivačka politika nekog medija.

- Zamislite da smo mi zabranili crnogorskim urednicima i novinarima da uđu u našu državu, a koji su pisali protiv Vučića. To se ne radi prema bratskoj državi, prijateljskoj. To nam je bratski, najbliži narod, ista vera, tradicija - rekao je Vučević za TV Informer.