Blokaderi su sinoć tokom nereda koje su izazvali, stravičnog napada na policiju i sramnog vandalizma u Beogradu, bežeći od policije utrčali u zgradu Pravnog fakulteta, gde su boravili neko vreme.

Predsednica Narodne skupštine Srbije u emisiji "Hit Tvit" prokomentarisala je ovo:

-Političar okupirao poziciju rektora, dekane koji su okupirali poziciju dekana, uz ogromnu podršku iz inostranstva smatraju da je njihovo pravo da od fakulteta naprave političke celije. Nikada niko nije rekao "nije ovo autonomija". Imamo političara koji je okupirao Univerzitet i drži sve studente kao taoce da dođe na vlast - rekla je Brnabić.

Brnabić: Sve su gori i ekstremniji

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić u Emisiji HitTvit rekla je da je shvatila političku poruku jučerašnjeg protesta, a to je da oni pozivaju na nasilje i mržmju.

- Ako to uporedimo sa onim što su radili pre godinu dana oni su sada postali još gori i ekstremniji - rekla je Brnabić.