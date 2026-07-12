Alo! je bio ispred Hrama Svetog Jovana Vladimira na Medakoviću gde je posvedočio velikom broju okupljenih vernika ispred svetinje kako po najvećem pljusku u miru i tišini posmatraju liturgiju ispred vrata.

Nakon liturgije, na molbu patrijarha Porfirija biće upriličeno dobrovoljno davanje krvi.

Kod Srba Petrovdan je slava pekara i ribara. Ovaj praznik u Srbiji se obeležava kao slava mnogobrojnih pravoslavnih porodica, ali i mesta.

U nekim selima južnog Banata na Petrovdan ujutru raznose jabuke prvim susedima za dušu umrlih, a ponegde se jabuke odnose u crkvu na osvećenje. Običaj je i da se za Petrovdan mese kolači sa jabukama koji se zovu “petrovača”.

Takođe, devojke na taj dan gataju da li će se te godine udati i ko im je suđenik. Udavače koje su na Ivanjdan, 7. jula, stavljale u lonac malo zemlje i posejale nekoliko zrna pšenice, na Petrovdan gledaju kako je klijalo.