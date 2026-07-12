"Senator Lindzi Grejem, jedan od najvećih ljudi i senatora koje sam ikada poznavao, je preminuo. Uvek je radio i bio je pravi američki patriota. Lindzi će nam mnogo nedostajati. Tako je tužno", rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Grejemova kancelarija jutros je saopštila da je nekadašnji senator preminuo.

"U subotu uveče 11. jula, američki senator Lindzi Grejem preminuo je od kratke i iznenadne bolesti. Porodica senatora Grejema zahvaljuje na molitvama u ovom trenutku i moli za privatnost tokom ovog izuzetno teškog perioda", navodi se u saopštenju, preneo je Vašington Post.

Kako su preneli američki mediji, Grejem je preminuo od posledica srčanog udara. Prema audio-zapisima policijske komunikacije do kojih je došao NBC njuz, hitna pomoć je sinoć intervenisala u njegovu domu u Vašingtonu nakon dojave o "srčanom zastoju".

Senator se nedavno vratio iz Ukrajine, gde se u petak u Kijevu sastao s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Bio je jedan od najsnažnijih zagovornika američke podrške Ukrajini.

Danas je trebalo da gostuje u emisiji "Meet the Press" na NBC njuzu.

Grejem, koji je prvi put izabran u Predstavnički dom 1994. godine, a u Senat 2002. godine, ove godine se kandidovao za reizbor. Bio je pouzdan saveznik predsednika SAD Donalda Trampa u većini pitanja, ali se razilazio sa predsednikom u nekim oblastima, kao što je spoljna politika.

"On je izvanredan. Dugo je bio uz mene. Kada se ta borba završila, postali smo najbolji prijatelji i on mi je pomogao koliko i bilo ko drugi u Senatu", rekao je prošlog meseca Tramp o Grejemu priznajući da su se njih dvojica borili za republikansku predsedničku nominaciju 2016. godine.