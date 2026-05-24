Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić u Emisiji HitTvit rekla je da je shvatila političku poruku jučerašnjeg protesta, a to je da oni pozivaju na nasilje i mržmju.

- Ako to uporedimo sa onim što su radili pre godinu dana oni su sada postali još gori i ekstremniji - rekla je Brnabić.

Dodaje da su oni pre godinu dana vređali samo onaj deo koji predstalja SNS i Vučića.

- Onda su nas vređali i dali nadimak Ćaci.

- Ono što zabrinjava je da se ta mržnja sada proširila i na sve ostale ljudi koji nisu nisu njihovi sledbenici. Ako niste njihov sledbenik vi ćete trpiti isti linč koji mi trpimo - rekla je Brnabić.

Kaže da sada više nisu samo Ćaci u pitanju već i oni je nazivaju neutralci i koji neće da ih podrže.