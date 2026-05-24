Iako su pojedini opozicioni i regionalni mediji današnji skup blokadera pokušali da predstave kao "masovan ustanak", brojke sa terena pokazuju realnu sliku okupljanja u centru Beograda.

Direktor policije Dragan Vasiljević saopštio je juče da je na blokaderskom skupu bilo 34.300 građana.

Iako je policija objavila brojke, sada se javio Arhiv javnih skupova.

Patološki lažovi u svom maniru izrekli su novu laž!

Napisali su da je na skupu bilo između 180.000 i 190.000 ljudi, da su procenu izvršili na osnovu "izmerene površine skupa od 107.000 metara kvadratnih i koeficijentu prosečne gustine od 1,7 osobe na metru kvadratnom". Oni su naveli da je to drugi najveći protest u Srbiji od pada Slobodana Miloševića.

I svakome ko iole prati njihova lažljiva saopštenja ovo možda nije čudno... tako ih je jedan Tviteraš načisto raskrinkao.

On im se prvo lepo ismejao, pa napisao:

- Pošto Slavija ima 20-30 hiljada kvadrata (zavisi kako meriš) ispada da je bilo još 3-4 Slavije za koje nismo znali da postoje - napisao im je Tviteraš i dodao:

Jel došao N1 da to čudo zabeleži?