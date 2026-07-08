Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom gostovanja u Dnevniku RTS-a da Srbija treba da bude ujedinjena i da svi građani, bez obzira na politička opredeljenja ili godine, imaju jednaka prava.

Komentarišući istraživanje prema kojem više od 800.000 penzionera glasa za njega, Vučić je rekao da želi društvo u kojem svi mogu da razgovaraju i iznose svoje stavove.

"Želimo ujedinjenu Srbiju"

– Želimo ujedinjenu Srbiju, da svi sede za istim stolom i da razgovaraju. Nekada će drugačije da misle, a nekada isto – rekao je Vučić.

On je dodao da smatra neprihvatljivim ideje o ograničavanju biračkog prava starijim građanima.

– Jedna umetnica koja podržava blokadersku listu tražila je da se starijim ljudima ukine pravo glasa – izjavio je predsednik.

"Penzioneri nemaju razloga za strah"

Vučić je ocenio da penzioneri nemaju razloga za strah i da, kako je rekao, pojedine izjave predstavljaju izraz političke netrpeljivosti.

– Mislim da je to signal ljudima kome mogu da ukažu poverenje – rekao je Vučić.