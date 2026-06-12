Obućina je gostovala u jednom opozicionom podkastu i tom prilikom je komentarisala propali protest na Slaviji u maju mesecu. Voditeljka je istakla da je posle tog protesta dobila mišljenja ljudi da to nisu isti ''studenti'' sa kojima su komunicirali.

"Ja sam posle Slavije ove poslednje, dobila različita razmišljanja ljudi što sa fakulteta, što iz opozicionih stranaka koji kažu: Pa ne, nisu to isti studenti! Nisu to oni što smo ih mi poznavali. Promenili se struktura, nisu to oni sa kojima smo mi komunicirali," rekla je Obućina u ovom podkastu.

Podsetimo, u maju je održan još jedan protest blokadera na Slaviji koji je doživeo fijasko, a zatim su izazvali nasilje napadom na policiju.