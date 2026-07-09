Premijer Velike Britanije u tehničkom mandatu Kir Starmer dobio je lični revolver sa bojevom municijom na poklon od predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana tokom njihovog susreta na samitu NATO-a u Ankari.

Ovo oružje, na kojem je ugravirano Starmerovo ime, jedan je od brojnih sličnih poklona uručenih liderima svake zemlje koja je učestvovala na samitu u Ankari, prenosi BBC i navodi da Starmerov revolver nije odnet u Veliku Britaniju, već je ostao kod britanskih zvaničnika u Turskoj.

Erdogan je poklonio revolvere sa municijom i predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, preneo je portal Politico.eu.

Dok je Koštin tim preuzeo oružje radi bezbednosnih provera, zvaničnici navode da je malo verovatno da će zvaničnici EU trajno zadržati Erdoganov dar zbog strogih pravila o vrednosti zvaničnih poklona.

Očekuje se da će Starmerov revolver biti onesposobljen pre nego što mu bude vraćen, što znači da više neće biti sposoban za ispaljivanje bojeve municije. Erdogan je ukinuo izvozne kontrole za ove poklone, ali je oružje ostalo u Turskoj jer je uvoz funkcionalnog vatrenog oružja u Veliku Britaniju ilegalan.