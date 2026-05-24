Šest mladića, koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih arhangela kod Prizrena na Kosovu i Metohiji povodom tradicionalne Dečije smotre folklora, privedeni su jer su razvili zastavu Srbije, saznaje Tanjug.

Oni su pušteni nakon što su im napisane kazne.

Dečija smotra folklora, pod nazivom "U susret Vidovdanu", 25. po redu, održana je danas u porti manastira Svetih arhangela kod Prizrena, a učestvovalo je oko od 900 dece iz 20 kulturno - umetničkih društava sa Kosova i Metohije.

Ova smotra tradicionalno označava početak Vidovdanskih svečanosti i predstavlja jedan od najznačajnijih događaja za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa Kosova i Metohije.

