Više od 800.000 penzionera glasa za Aleksandra Vučića, a to čini minimum polovinu, a sigurno i više njegovih ukupnih birača, tvrdi politički konsultant Dušan Milenković nakon istraživanja javnog mnjenja koja su rađena u junu.

Ovo istraživanje je pokazalo i da su žene starije od 65 godina najvernije poklonice Aleksandra Vučića i sve je odmah objavila blokaderska "Nova S".

Posle ove vesti blokaderi-piculići su poručili penzionerima da su "neinformisana, neobrazovana, masa gladna para i lekova", da će im "pišati po grobovima uskoro", da su "izlapeli primitivci, marva i stočni fond", ali i "sebične drtine".

Ovo nije prvi put da blokadersi-piculići vređaju srpske majke, očeve, bake i deke....

Podsećamo, Vesna Čipčić bi im ukinula pravo glasa, a Boban Stojanović im je poručio da će svejedno uskoro poumirati.

- Matora stoka koja čeka red da da potpis za AV. Oni nisu ucenjeni, samo su nenormalni. Nadam se da su im ovo poslednji izbori - poručio je jedan od blokadera našim majkama, očevima, bakama i dekama.

Žali se i Biljana Lukić na Iksu, suze roni nad sudbinom svojom i napada starije sugrađane.

- Budućnost Srbije kreira njena prošlost, i to ne sva, nego ona indoktrinirana, neinformisana, neobrazovana, gladna i mesa i lekova i para za struju - govori ona, nipodaštavajući tako građane Srbije.

Očigledno je razlog zbog kog Piculini borci, ali ne njegovi ratni drugovi iz ustaških formacija 1995. godine, već njegovi poslušnici iz blokaderskih redova napadaju penzionere to što je njih nemoguće potkupiti, oni se ne prodaju i glasaju po svojoj savesti i po svom iskustvu.