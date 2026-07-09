Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izazvao je pažnju javnosti nakon što se uporedio sa ruskim revolucionarom Vladimirom Lenjinom i izjavio da bi bio "najveći komunista".



Govoreći o političkim temama na NATO samitu u Ankari u Turskoj, Tramp je kroz ironičan komentar naveo da bi, kada bi to želeo, mogao da bude "najveći komunista".

Trampova izjava na NATO samitu ubrzo je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama i u političkim krugovima.

Za sada nije poznato u kom kontekstu je Tramp izneo ovu tvrdnju na NATO samitu, niti je Bela kuća objavila dodatno pojašnjenje.

Njegov komentar već je postao tema brojnih rasprava u američkoj javnosti.