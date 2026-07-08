"Tu vidite kompletno licemerje Zapada, sa jedne strane, i vidite antisrpsku prirodu režima u Podgorici. I svi koji učestvuju u tom režimu su izrazito antisrpski orijentisani, šta god vam govorili, kakva god opravdanja da traže", rekao je Vučić gostujući na RTS.

Ukazao je da, prema popisu, Albanaca u Severnoj Makedoniji ima 25 odsto, a da ne postoji ništa što ćete videti u Severnoj Makedoniji a da ne piše i na albanskom jeziku.

"Neću da govorim o pomilovanju za one teroriste i za sve druge koji su posle ušli u vladu i sve drugo", dodao je Vučić.

On je istakao da se vidi da je nešto jedino i uvek samo Srbima zabranjeno jer, kako je rekao, mora da se smanjuje srpski uticaj.

"Zato što je srpski uticaj, tobože, jednak ruskom uticaju, tobože, jednako, kako oni to kažu, malignim ili ne znam kako već, zloćudnim uticajima", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da je, ako se se obrati pažnja na sednicu parlamenta Crne Gore, bilo zanimljivo videti da oni koji su uvek, kako je naveo, uštogljeni i glume veliku gospodu i posmatraju nas kao seljake, ne samo da su govorili isključivo protiv Srbije, njega kao predsednika i protiv institucija Srbije, već su ispuštali i neke čudne krike.

"Ja to nisam u životu doživeo. Toliku mržnju nisam video kod onih koje su Srbi doveli na vlast. Oni će da vam kažu 'A ne, mi mrzimo vlast'. Ne, vi mrzite Srbe jer im ne date srpski jezik, jer im ne date trobojku, a sve ste to obećavali - to su bile glavne linije na kojima su litije održavane. I pri tome neću uopšte da govorim o tome šta su sve od mene tražili, kakvu vrstu pomoći, šta su dobili, šta nisu", rekao je Vučić.

Na pitanje koliko su u tome doprineli Srbi koji su deo vlasti u Podgorici a koje krivi Milan Knežević, Vučić je rekao da je Milan Knežević jedini koji nije kriv.

"Milan Knežević je jedini koji je glasao protiv. Neki su se izjašnjavali kao Srbi do pre dve godine, sad više neki nisu Srbi, neki kažu da jesu, to je njihova stvar. Svako ima pravo da bude šta god hoće, da se izjašnjava kako god da želi, nemam nikakav problem sa tim. Ja mislim da je mnogo lepo biti i Bošnjak i Hrvat i sve drugo, a posebno je lepo biti Srbin. I meni je to nešto najlepše. Kao što je svakom Bošnjaku najlepše na svetu da bude Bošnjak, kao što je svakom Hrvatu najlepše na svetu da bude Hrvat. A ako tebi nije lepo i ne ponosiš se time što si Srbin po rođenju, što su ti otac i majka Srbi, pa hoćeš da budeš nešto drugo, nešto uspešnije, nemam nikakav problem da bude to", dodao je Vučić.