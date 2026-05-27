Policija je objavila da je skup bio prijavljen i da su preduzete sve pravne radnje koje se preduzimaju kada se radi ovakva vrsta skupova. Interesantno da je ovo prvi prijavljeni skup protiv vlasti od tragedije u Novom Sadu pa do ovog datuma.

Održano je na desetine hiljada skupova različitog formata i nikada ni jedan nije bio prijavljen, a sada je interesantno ko je ovaj skup prijavio.

Pre bi se moglo reći da su "studenti" bili samo maska kao i uvek i da niko to u Srbiji ne može drugačije da shvati. Očekivalo se da "studenti" koji su rešili da se igraju politike pod parolom "studenti pobeđuju" saopšte neki svoj program, jer za nekih četiri do pet meseci kreće predizborna kampanja za parlamentarne izbore.

Ništa od toga nije viđeno, sem po običaju ogromnog nasilja na ulicama Beograda posle završetka skupa. I brojčano skup je razočarao svoje organizatore, dati su tačni podaci,snimljeni najmodernijom tehnologijom, te se da zaključiti ako ih je trećina došla van Beograda, kako su najavljivali, ostatak ne bi mogao da popuni ni severni deo Zvezdinog stadiona.

Objavljeni su snimci kako studenti hodočasnici u autobusu dobijaju dnevnicu od po 2.000,00 dinara, a zna se kako su one išle zavisno od ranga organizatora, od 30-100 evra. Novac za rušenje ove vlasti, a naročito Predsednika Aleksandra Vučića stranim finansijerima ne znači ništa, pa i milijarde evra koje su do sada bacili.

Kada su pristalice SNS dolazili na mitinge svoje stranke, normalno da im je organizator kao svuda u svetu, gde ozbiljne stranke organizuju svoje skupove, kao okrepljenje davao sendvič i po flašu vode .

Opozicija svih boja i samoproklamovana antidržavna elita zajedno sa ovim "studentima" ove građane Srbije, da bi ih uvredila i ponizila nazvala je "sendvičarima". Verovatno sa visina ovih koji na svakom koraku pokazuju svoju mržnju prema Srbiji i njihovog ugla gledanja, jer oni da bi dolazili na skupove primaju ne mali novac, a to je dozvolićete kulturno i evropejski.

Nedeljni skup završio se, po običaju, velikim nasiljem koje su činile anarhistične grupe, verovatno opet "studenata", jer takav je skup.

Sve je viđeno, pa i izveštavanje na N1 i Novoj S, a pogotovo su sve prenosili mediji u njihovom omiljenom Zagrebu, Sarajevu i Prištini.

Svim građanima u Srbiji sve je odavno jasno po pitanju ovih nazovi "studenata" i po pitanju njihove nazovi politike, ali jedno nije .

Nije jasno šta znači slogan "STUDENTI POBEĐUJU ", koji se u vidu nalepnica, krajnje primitivno i nekulturno, lepi svuda gde god im padne na pamet.

Ko god to pročita, a ima mogućnost razmišljanja postavlja pitanje KOGA oni pobeđuju, da li legalno izabranu vlast, možda Predsednika Republike Aleksandra Vučića, a možda i svu parlamentarnu i van parlamentarnu opoziciju.

Biće ipak da "studenti" misle da pobeđuju sve, a na kraju će pobediti sami sebe!