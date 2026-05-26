Jezive scene bezumnog nasilja u Beogradu: Blokaderi brutalno napali policiju, letele flaše i kamenice (FOTO/VIDEO)

Scene bezumnog nasilja s ulica Beograda nakon blokaderskog skupa na Slaviji u subotu šokirale su Srbiju. Blokaderi su bezmilosno uništavali javnu imovinu i napali policiju, pretvarajući centar grada u pravo ratište

Autor:  Mirjana Bojković
26.05.2026.10:22
Blokaderski politički skup u centru Beograda u subotu prerastao je u potpuni haos nakon serije incidenata, napada na policiju i nasilja koje je trajalo satima na više lokacija u gradu. 

Snimci sa lica mesta pokazuju da su prema pripadnicima MUP-a leteli su kamenje, flaše, šipke, pirotehnika i takozvani topovski udari. Na više snimaka video se dim, baklje i velika grupa blokadera koja je uz povike i uvrede nasrtala ka policiji. 

Blokaderi su uništili ogradu kod Andrićevog venca, a takođe su i lomili asfalt i betonske konstrukcije kako bi napadali policiju.

Nakon toga su napali policiju kamenicama.

Situacija je posebno eskalirala kod Pionirskog parka, gde su bili okupljeni građani koji podržavaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Policija je formirala zaštitni kordon pokušavajući da spreči upad nasilnika i zaštiti građane.

Sve češće scene nasilja, provokacija i napada na policiju dodatno pojačavaju zabrinutost građana zbog ponašanja dela demonstranata koji proteste pretvaraju u ulično divljanje.

Tokom incidenata je, podsetimo, povređeno 17 policajaca, a 47 osoba je privedeno.

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Palo priznanje! Blokaderi potvrdili da su napali policiju, uništavali Beograd, i terorisali građane Srbije! Politički skup na Slaviji

Pukla tikva među blokaderima! "Na njihovom skup na Slaviji nisam bio i ne bih išao" (VIDEO)
Udario blokader na blokadera! Dinko na Savu, i Sava na Dinka - potpuno ludilo!
Dok Vučić u Pekingu kruniše istorijski uspeh Srbije, strani plaćenici hoće krv i haos na ulicama!
"Mnogo, bre, lažu" Predsednik Vučić o blokaderima: Ne znam kako ih nije sramota!
Uzdanica blokaderske liste krenula da priča, profesor zaspao usred emisije! Blokaderi doživeli transfer blama, žestoko je prozivaju
Otkrivena pozadina sukoba Sava Manojlovića i Gruhonjića! Obračun među blokaderima dobija sve dublju dimenziju
Umro Dragoljub Mićunović
"Zahvalan sam joj na ličnom angažovanju, podršci i poverenju koje je uvek pokazivala prema Srbiji" Vučić se sastao sa Čen Bo (FOTO)
Palo priznanje! Blokaderi potvrdili da su napali policiju, uništavali Beograd, i terorisali građane Srbije!

Hrvati budno prate svaki Vučićev korak! Važnije im je šta radi predsednik Srbije, nego ceo njihov državni vrh!
"To znači da se plaše drugačijeg mišljenja, to nije demokratski" Vučić o odluci Crne Gore da cenzuriše medije iz Srbije zbog filma o cepanju Srbije i Crne Gore
Brnabić odgovorila na nove napade na predsednika: "Za samo 10 godina plate u Srbiji su prestigle plate u Crnoj Gori"
"Vučić i Si održavaju bliske kontakte, Srbija je prva evropska zemlja koja sa Kinom gradi zajednicu za zajedničku budućnost"
Pukla tikva među blokaderima! "Na njihovom skup na Slaviji nisam bio i ne bih išao" (VIDEO)
"Čuo se tresak, pa plač, zatreslo se sve!" Žena koja je bila u zgradi u koju se zakucao tramvaj progovorila za Alo! o nezgodi (FOTO/VIDEO)
Tramvaj iskočio iz šina na Dorćolu i udario u zgradu! Ima povređenih (FOTO/VIDEO)
"Čula sam jak udarac, prasak i jaukanje!" Nove informacije i slike teške nezgode na Dorćolu, tramvaj se zakucao u zgradu (FOTO)
Isplivao snimak haos iz Podgorice: Riki Martin pogođen suzavcem, panično beži sa bine i traži sklonište (VIDEO)
Blokaderi radnicima stavljali nož pod grlo! Huligani s obeležjima „studenti pobeđuju" pravili haos posle skupa na Slaviji
Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,66 100,96 101,27
CAD CAD 72,87 73,09 73,31
AUD AUD 72,06 72,28 72,5
GBP GBP 135,65 136,06 136,47
CHF CHF 128,46 128,85 129,24

