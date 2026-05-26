Jezive scene bezumnog nasilja u Beogradu: Blokaderi brutalno napali policiju, letele flaše i kamenice (FOTO/VIDEO)

Blokaderski politički skup u centru Beograda u subotu prerastao je u potpuni haos nakon serije incidenata, napada na policiju i nasilja koje je trajalo satima na više lokacija u gradu.

Snimci sa lica mesta pokazuju da su prema pripadnicima MUP-a leteli su kamenje, flaše, šipke, pirotehnika i takozvani topovski udari. Na više snimaka video se dim, baklje i velika grupa blokadera koja je uz povike i uvrede nasrtala ka policiji.

Blokaderi su uništili ogradu kod Andrićevog venca, a takođe su i lomili asfalt i betonske konstrukcije kako bi napadali policiju.

Nakon toga su napali policiju kamenicama.

Situacija je posebno eskalirala kod Pionirskog parka, gde su bili okupljeni građani koji podržavaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Policija je formirala zaštitni kordon pokušavajući da spreči upad nasilnika i zaštiti građane.

Sve češće scene nasilja, provokacija i napada na policiju dodatno pojačavaju zabrinutost građana zbog ponašanja dela demonstranata koji proteste pretvaraju u ulično divljanje.

Tokom incidenata je, podsetimo, povređeno 17 policajaca, a 47 osoba je privedeno.