Nije istina da su ljudi koji su napadali policiju, uništavali Beograd i terorisali građane Srbije ubačeni elementi - to su bloladeri i moramo da im pružimo podršku!

To je poruka koja je osvanula na blokaderskim kanalima, iako vrlo precizno uvijena u pažljivo birane reči kako bi se umanjila krivična dela koja su počinili.

Ta poruka objavljena je na profilu "Pobuna Srbije", gde sada i zvanično priznaju da su blokaderi ti koji su odgovorni za nasilje na ulicama nakon političkog skupa na Slaviji.

"Mole se svi da ne šire priču da su sukobe sa policijom i ljudima iz Ćacilenda izazvali isključivo ubačeni elementi, jer to jednostavno nije tačno. Takvin narativom se ljudi koji su stvarno bili uključeni ostavljaju bez pravne i društvene podrške," navodi se.