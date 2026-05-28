"Odavno ne spavam mirno, ali na Slaviji je sve u redu. To nema veze sa njima. Ako neko ima potrebu da stalno preti, hajde, čekam već godinu i po dana pretite meni i deci, uradite više nešto. A ja ću opet da vas zovem na dijalog, razgovor", kaže Vučić.

Predsednik je dodao da je protest bio besmislen i da blokaderi ništa nisu pokazali osim nasilja.

"Ne mogu da podržim to kao predsednik. A ne spavam ja iz drugih razloga, imam još mnogo posla, imam visoke ciljeve. Od tolike energije ne mogu da spavam, moram da razmišljam kako da sve ostvarim. Oni hoće da biju, a ja sanjam da se Srbija razvija. Ja sanjam nove robote, veštačku inteligenciju, nove puteve. Kad se vratim, biće pritisak na sve da vidimo kako da gradimo više, nije dovoljno. To su moji snovi, hoćemo li stići sve, hoćemo li stići da uradimo Ekspo. A to što slave jer ih je bilo manje nego u junu i martu prošle godine... Meni da prodajete da je bilo 200.000 ljudi, to ne možete meni da prodajete", kaže Vučić.

Predsednik je dodao da će se sve videti na izborima.

"Oni su realno favoriti, imaju ogromnu pomoć spolja. Videli ste snimke kako dele novac u autobusima, iz torbice, sve pare stižu, samo se pitam odakle. Veliki su favoriti, uskoro su izbori, samo da pobede i sve u redu. Ne moraju da prete", kaže Vučić.

"Sa Zapada su govorili jedno, Rusi drugo. Plašim se da će se to u budućnosti dogoditi", rekao je Vučić o pretećim porukama između Rusije i Zapada.

O blokaderima, Vučić kaže da imaju veliki poriv da sruše nešto što je neko drugi napravio, kao i da napadaju žene:

"Ako je to keč-ol, onda u redu."

