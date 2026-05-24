Odavno je poznato da je među blokaderima pravi raskol. Tamo postoji više struja, jedni druge pljuju - ukratko, među njima vlada pravi mali haos.

I kad god jedna njihova grupacija napravi incident, od istih se ostatak odmah pere... ili proba sve da svali na državu. Iz protesta u proteste ne biraju sredstva samo da nekon drugog okrive.

I tako će sad da kažu da su ovi momci sa snimka ubačeni elementi, a sutra će da protestuju ispred policije i da traže da ih puste na slobodu.

Na snimku koji je objavio Reflektor vidi se kako "zla policija bije mirnu i kulturnu decu". Tačnije, oni se tako predstavljaju, a kako se ponašaju, snimak pokazuje.

Na video snimku vidi se kako blokaderi nasilnici besomučno napadaju pripadnike poliicije koji su na ulici da očuvaju javni red i mir.

Srećom, danas sve može da se snimi, i svačije lice može da se pokaže...