Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se povodom napada na advokata Danka Cvejića i M. J. u parku na Novom Beogradu.

Kako navode iz tužilaštva, njih je napalo više NN lica i zadobili su telesne povrede, a po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu izvršen je uviđaj lica mesta od strane policijskih službenika Uprave kriminalističke policije, Policijske uprave za grad Beograd.

Imajući u vidu da je u toku prikupljanje dokaza i potrebnih obaveštenja, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd intezivno preduzimaju sve mere i radnje u skladu sa zakonom, a u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i identiteta NN lica.

(Telegraf)



