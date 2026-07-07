Vladimir Babić, bivši muž manekenke Sandre Obradović, uhapšen je u stanu kom je bio u kućnom pritvoru sa nanogicom, prenose mediji.

On je danas osuđen na 12 godina zatvora bog učešća u ubistvu Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole.

Podsetimo, sudija Specijalnog suda u Beogradu koji je danas izrekao presudu od ukupno 77 godina zatvora za optužene za ubistvo Skoleta u januaru 2021. Babiću je odlučio da odredi pritvor.

- Mera kućnog pritvora nije dovoljna kako bi se obezbedilo okončanje ovog postupka, odnosno postoji opasnost od Babićevog bekstva i od ponavljanja krivičnog dela - naveo je sudija obrazlažući presudu, na čije izricanje Babić nije došao, na šta po zakonu i nije obavezan.

Inače, njegov advokat dostavio Specijalnom sudu molbu pre oko dva meseca da sud dozvoli da u pritvoru s nanogicom boravi na drugoj adresi i otkrio da je to adresa na kojoj je stan iznajmila Sandra Obradović.

Babić je javnosti postao poznat u maju 2020. kada ga je manekenka optužila za nasilje u porodici.

- Nasilje nada mnom počelo je dok sam bila u drugom stanju, kada sam više puta završavala u bolnici Narodni front i moglo je da se desi da se prevremeno porodim. Moja trudnoća bila je rizična zbog udaraca koje sam dobijala skoro svakodnevno, kao i samog stresa, ali sam zbog straha o tome tada ćutala. Možda će neko reći da sam naivna, ali sam tada verovala da će se nakon porođaja neke stvari smiriti i promeniti, ali je postalo čak i gore, do granice nepodnošljivog - ispričala je tada manekenka za Kurir i dodala:

- On je, nažalost vrlo moćan u ovom gradu, pa reči i pretnje koje mi je svakodnevno izgovarao nisu bile ni malo naivne i ulivale su mi ozbiljan strah. Osim što me je vređao, ponižavao, omalovažavao, govorio je da će mi oduzeti dete, da će me ubiti - rekla je tada Sandra Obradović koja se proslavila učešćem na "Farmi".

(Kurir)