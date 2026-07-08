Gostujući na Novoj S kod blokadera Marka Vidojkovića i Nenada Kulačina, on je rekao sledeće:

"Ova vlast neće otići na đubrište istorije a da ne bude krvi. Znači, to sam rekao pre nekoliko godina i, nažalost, sve više idemo ka tome, ka tom scenariju. Plašim se da u režimima kao što je ovaj naš, nijedna vlast nije otišla a da nije bilo krvi. Dakle, pa neće ni kod nas a da nije bilo onako baš krvavo, mučno i tragično", rekao je on.

"Na kakvu krv ti to tačno misliš, šta to znači?", pitao je Vidojković.

"Mi moramo da budemo svesni da sve ovo što smo gledali proteklih, evo, godinu dana, godinu i po dana, mi moramo da budemo svesni da oni nisu naivni. Mi, ili smo mi naivni ako verujemo da će to ići to tako lako, kao: skupiće se nas 200. 000 na ulici i bićemo tu istrajni par sati, i on će da se uplaši i otići će, reći će: 'Dajem ostavku.' Od te priče nema ništa. Samo kažem da ovo neće proći bez tako nekog scenarija."

"Odnosno, da budemo, da, da i ti potvrdiš ono što o čemu mi pričamo godinama: da Aleksandar Vučić nema u sebi taj demokratski potencijal da prizna kada izgubi", kaže Kulačin.

"Aleksandar Vučić i demokratija, tu nema ni demokratije. Dakle sve ono što on radi, to je sve suprotno od demokratije i od demokratskih postulata", ocenjuje Kovač.

A zašto Vučić po njima, nije demokrata? Dovoljno je pogledati šta Kovač piše u snimku iznad.