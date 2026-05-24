Prava drama odigrala se na Prokletijama na području Babinog Polja kada se na nepristupačnom terenu izgubio mladić P.A. (21) iz Bara. Na lice mesta odmah je upućena ekipa Gorske službe i spašavanja.

- Pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore uspešno su okončali akciju na području iznad Babinog Polja, u blizini graničnog pojasa sa Kosovom, tokom noći. Pomoć je zatražio državljanin Crne Gore, P.A. nakon što se izgubio na nepristupačnom terenu, potvrđeno je za RINU u GSS.

Spasioci su, nakon višesatne intenzivne pretrage terena, locirali nestalu osobu nešto posle jedan sat iza ponoći.

- Mladić je pronađen nepovređen i u dobrom opštem zdravstvenom stanju, nakon čega je bezbedno evakuisan. Poziv za pomoć upućen je preko Operativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova, dodaju u GSS.

Iz Gorske službe spašavanja. podsjećaju građane na važnost opreza prilikom boravka u planinskim i teško pristupačnim predjelima, posebno tokom noćnih sati i promjenljivih vremenskih uslova.

