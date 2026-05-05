Ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, Siniša Mali, danas je predstavio volonterske kampanje u Ekspo 2027. Plejgraundu.

Ministar finansija tom prilikom posebno se za zalaganje zahvalio volonterima. On je obećao brojne pogodnosti za volontere, a nakon svečane manifestacije najstarijoj volonterki Persidi uručio je znak pažnje.

Kada je sišao sa bine ministar Mali gospođi Persidi uručio je prelep buket cveća.

Ona nije mogla da sakrije osmeh i sreću, odmah ga je poljubila i zagrlila.

Persida najstarija volonterka ljubav prema volontiranju gaji iz školskih dana, krv je prvi put dala 1954. godine, danas nosi titulu najstarijeg volontera. Njen rad prepoznat je i nagrađen 1998. godine srebrnim i 2017. godine znakom Crvenog krsta. Persidine kolege volonteri kažu da i dalje dočekuje svakog davaoca kroz osmeh i da je žena čija želja i posvećenost ne poznaju godine.