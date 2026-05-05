Olja Bećković, iz nedelje u nedelju, forsira raspirivanje mržnje među građanima Srbije. Sa ekrana žute televizije, neprerstrano iz emisije u emisiju, tera ljude u uživom uključenju da najavljuju obračune na ulicama Srbije.

Sve počinje naivno, lakim pitanjem Olje Bećković o promeni vlasti:

- Šta je Vaša ideja? Kako se to menja?

I onda kreće... Prvo stidljivo...

- To može da se promeni isključivo, ja se nadam... Iskreno da vam kažem u razgovoru sa ljudima jer mi je posao da idem po kućama. Nažalost...

A onda direkt od nepoznatog (možda i nameštenog) gledaoca:

- Na kraju se sve završava obračunima sa jedne i sa druge strane. Ima dovoljno ljudi, koji imaju jednostavno želju i volju za krvlju!

I sve se prati tužnog pogleda... Toliko o Olji Bećković i njenom uključivanju u program.

(24sedam)