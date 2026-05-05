Olja Bećković, iz nedelje u nedelju, forsira raspirivanje mržnje među građanima Srbije. Sa ekrana žute televizije, neprerstrano iz emisije u emisiju, tera ljude u uživom uključenju da najavljuju obračune na ulicama Srbije.
Sve počinje naivno, lakim pitanjem Olje Bećković o promeni vlasti:
- Šta je Vaša ideja? Kako se to menja?
I onda kreće... Prvo stidljivo...
- To može da se promeni isključivo, ja se nadam... Iskreno da vam kažem u razgovoru sa ljudima jer mi je posao da idem po kućama. Nažalost...
A onda direkt od nepoznatog (možda i nameštenog) gledaoca:
- Na kraju se sve završava obračunima sa jedne i sa druge strane. Ima dovoljno ljudi, koji imaju jednostavno želju i volju za krvlju!
I sve se prati tužnog pogleda... Toliko o Olji Bećković i njenom uključivanju u program.
(24sedam)
