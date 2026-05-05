

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali tokom gostovanja u emisiji „Hit tvit“ izjavio je da blokaderi nemaju plan i program, ali da se služe mržnjom i lažima jer je njihov jedini cilj da sruše Srbiju.

- Ovo nije ništa slučajno. Ovo je ozbiljna politika destrukcije Srbije. Ti blokaderski mediji su usmereni na to da što je lošije u državi, to je bolje za njih. Njima je jedini cilj da se sruši Srbija, a ne režim Aleksandra Vučića. Setimo se korone, setimo se rata u Ukrajini i laži koje su plasirali kako bi se digla panika u narodu. To dete koje pominju iz Valjeva je bio razlog za još veće napade na prostorije SNS-a. Sve u službi rušenja politike države Srbije - poručio je Mali.

On je dodao da je ovo još jedan dokaz da blokaderske televizije Nova S I N1 nemaju nikakav kredibilitet.

- To nije medij za sebe, već sredstvo za rušenje države. Drago mi je da se pokazuje kao istina sve ono o čemu je Vučić govorio. Naša politika je usmerena na rast i razvoj za razliku od njih. Kada vidite blokadere koje samo idu u Brisel, Nemačku, gde se žale, klanjaju, tapšu Piculi, pa neka odluče građani da je li je politika naklonosti stranim silama ono sto žele, ili nezavisna politika, politika slobode. Protesti jenjavaju, nema više masovnosti jer su ljudi shvatili da ne žele rušilačke aktivnosti i mržnju - smatra ministar.

Mali je zaključio da ljudi žele napredak, rast, razvoj, obrazovanje, više poslova, plate i penzije, a to je upravo politika koju sprovodi sadašnja vlast.

- Pri čemu su, da vas podsetim, svi ti koji su sada u opoziciji i blokaderi već bili na vlasti do 2012. godine, pa su ostavili zemlju pred bankrotom sa 25,9 odsto nezaposlenosti, a 500.000 ljudi bez posla - navodi Mali.

Takođe, on je podsetio da je Srbija, sa stopom rasta BDP-a u prvom kvartalu od tri odsto, jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, uprkos složenim geopolitičkim okolnostima, i dodao da opoziciju raduje mogućnost da se zamrznu određena sredstva iz EU namenjena za dalji razvoj zemlje - izgradnju škola, bolnica, puteva i mostova.

- Kada su ta sredstva u pitanju, samo da pojasnim to, radi se o 1,6 milijardi evra koje su na raspolaganju Srbiji. Mi smo već dve tranše povukli, negde oko 70 ili 80 miliona evra, a inače se radi o kreditima, dakle, milijarda i 150 miliona, plus minus su krediti, ostalo su grantovi, dakle neutralan je efekat na naš budžet po tom pitanju. Niti, da budem iskren, ja u budžetu računam na to - ako se desi, desi se - objasnio je ministar.

Lista SNS mlađa od studentske

Ministar Mali se osvrnuo i na apsurd da će na takozvanoj studentskoj listi praktično biti veterani.

- Ko je na tzv. studentskoj listi: Kokanović, Boža Prelević... Kada saberemo godine, naša lista će biti mlađa od studentske - zaključio je prvi potpredsednik Vlade Srbije.