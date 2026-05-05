Kažu sinoć na N1, Žaklina Tatalović, njihova novinarka, donela im je neki dokument kojim su oni prepoznali da ona stvarno jeste neki rod sa Hajdinima. Mi taj dokument naravno nismo videli, nećemo ga nikad ni videti, ostaje nam da im verujemo na reč. Ja im ne verujem, poručuje medijski analitičar Uroš Piper.

Međutim, ima još zanimljivih detalja vezanih za aferu “Žaklinin izmišljeni deda”.

- Interesantno je šta je Vreme sinoć uradilo. Kaže Vreme u tekstu zašto se javnost bavi time ko je deda Žakline Tatalović, kao da je to neko pitanje od nacionalnog značaja. Ne, drugovi iz Vremena. Niko se ne bavi time ko je deda Žakline Tatalović. Ni ko je baba, ni ko je tetka, ni da li ima muža ili verenika – ističe Piper.

Naglašava da su sva ova pitanja njena privatna stvar.

- Stvar je u tome da je ona izjavila da je Nikola Hajdin, više puta je to rekla, i izjavljivala je u živom programu i na društvenim mrežama, da je Nikola Hajdin njen deda. I ovde se radi o njenom kredibilitetu, a ne o tome da li je neko nečiji deda – objašnjava Piper.

Naravno, kaže Piper, da javnost nikada ne treba da se bavi, niti ima bilo kakav značaj takvo pitanje.

- Ovde je pitanje kredibiliteta, da li njoj kao osobi, kao ličnosti u javnom prostoru, kao novinarki, možemo da verujemo ili ne možemo. O tome će se uskoro izjasniti i blokaderi i pokazaće da li će je staviti ili će je skloniti sa liste. Možda će se izjasniti i gazde N1 koji će odlučiti da li žele da imaju u svom timu osobu koja iznosi istine ili neistine, u zavisnosti od toga da li Hajdin jeste ili nije njen deda. Njegova porodica je rekla da on nije njen deda, na osnovu toga će možda i oni, gazde N1, donositi odluke – zaključuje Piper.