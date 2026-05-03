Ministar finansija Siniša Mali govorio je u emisiji "Hit Tvit" o zamrznutim sredstvima iz fonda privrednog rasta i blokaderima koji se tome raduju.

- Meni je interesantnije, da budem iskren, ta radost koju imate priliku da vidite u tim blokaderskim medijima kada su čuli da postoji mogućnost da se neka sredstva zamrznu, da taj novac ne dođe iz EU u Srbiju. Da građani vide, sve ono što je loše za građane i Srbiju, oni se raduju tome. Taj novac i kada dođe koristi se za neke projekte, za izgradnju bolnica, škola - kaže Mali i dodaje:

-Inače, kada su sredstva u pitanju, da pojasnim, radi se o 1.6 milijardi evra koja su na raspolaganju Srbiji. Mi smo već dve tranše povukli, negde oko 70-80 miliona evra. A inače se radi o kreditima, ostalo su grantovi, dakle, neutralan je efekant na naš budžet po tom pitanju. Sva ta sredstva su vezana za reformske ciljeve koje Vlada Srbije sprovodi na procesu i putu približavanja EU - rekao je Mali.