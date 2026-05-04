"Razlika između naše politike usmerene ka miru, stabilnosti, napretku, nezavisnosti i njihove da spale, unište, zaustave rast je pred građanima, pa neka sami odluče na izborima koji će brzo biti", rekao je mali gostujući na TV Pink.

Komentarišući događaje u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", Mali je ocenio kao žalosno sve što se dogodilo 2023. godine i dodao da nije pristalica teorija zavere, ali da mora da prizna da je nakon te tragedije sve što se događalo u Srbiji "protesti, blokade, uticalo na ekonomiju i obrazovni sistem, i uništilo generacije studenata i srednjoškolaca.

"Usporilo nam je privredni rast, planriali smo prošle godine da budemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi sa 4,2 odsto, a na kraju smo završili sa dva odsto"rekao je Mali.

Ministar Mali je naglasio da je njihova politika bila da Srbija bude na kolenima.

"Njihova politika je bila i da se prizna Kosovo, da se Srbija poptuno odvoji od Republike Srpske, da ukinemo našu slobodu, nezavisnost i samostalno odlučivanje "kazao je Mali.

Predsednik Vučić govori, podsetio je Mali, da želimo dobre odnose i sa Istokom i sa Zapadom, da sedimo na stolici koja se zove Srbija i odgovaramo samo našim građanima.

"Kada vidite blokadere koje samo idu u Brisel, Nemačku, gde se žale, klanjaju, tapšu Piculi, pa neka odluče građani da je li je politika naklonosti stranim silama ono sto žele, ili nezavisna politika, politika slobode "kazao je Mali i dodao da je ta odluka po njemu prosta, ali da je na građanima da odluče.

Dodao je da protesti jenjavaju i da nema više masovnosti, jer su ljudi shvatili da ne žele rušilačke aktivnosti i mržnju.

"Ljudi žele napredak, rast, razvoj, obrazovanje, više poslova, plate i penzije a to je upravo politika koju mi sprovodimo "kazao je Mali.

On je za TV Pink, komentarišući kredibilitet opozicionih medija i njihovo izveštavanje, zapitao da li je bilo ko govorio o tome na koji će način da izgrade više kilometara autoputeva, da povećaju plate, penzije, minimalnu zaradu, otvore neka nova radna mesta.

"Pri čemu su, da vas podsetim, svi ti koji su sada u opoziciji i blokaderi već bili na vlasti do 2012. godine, pa su ostavili zemlju pred bankrotom sa 25,9 odsto nezaposlenosti, a 500.000 ljudi bez posla "naveo je Mali.

Ministar je istakao da opozicija u Srbiji ne radi ništa korisno za građane već putem određenih medija plasira neistine. Mali je ocenio da su "sve laži blokaderskih medija"imale samo jedan cilj "rušenje Srbije.

"To je ozbiljna politika destrukcije Srbije. Ti blokaderski mediji usmereni su na to da što je lošije u državi to je bolje za njih, njima je jedini cilj da se sruši Srbija, ne režim Aleksandra Vučića "rekao je Mali i dodao da građani treba da se sete šta su govorili kada je bila korona, o nestašicama goriva, zvučnom topu i smrti dečaka iz Valjeva. Sve te laži su, kako kaže, plasirali kako bi se stvorila panika u narodu.

"To dete iz Valjeva bilo je razlog za još veće napade na prostorije SNS"a. Sve u službi rušenja politike države Srbije "rekao je Mali.